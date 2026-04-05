Fiorentina - Lazio, le probabili formazioni: Sarri spera nei recuperi
La prima di due trasferte consecutive. Dopo il pareggio in casa contro il Parma, la Lazio vola al Franchi per affrontare la Fiorentina di Vanoli. Sarri, ancora senza Provedel, Rovella (entrambi stagione finita) e Zaccagni (dovrebbe rientrare per l'Atalanta in Coppa Italia), ripartirà da Motta tra i pali. In difesa è in dubbio Gila, alle prese con un'infiammazione del tendine rotuleo: andrà valutato, in caso di nuovo forfait giocherà Provstgaard in coppia con Romagnoli. Sulle fasce vanno verso la conferma sia Marusic a destra che Nuno Tavares a sinistra. Restano da chiarire anche le condizioni di Pellegrini, out all'Olimpico. A centrocampo si spera nel recupero di Patric, ormai regista a tutti gli effetti. In vantaggio c'è Cataldi, con Dele-Bashiru e Taylor come mezzali. In panchina si è rivisto Basic dopo quasi due mesi, ora punta a mettere minuti nelle gambe. In attacco è ancora aperto il ballottaggio tra Pedro e Noslin: l'olandese potrebbe anche spuntarla dopo l'ultimo gol. Nel resto del tridente sono sicuri del posto sia Maldini al centro che Isaksen a destra.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Harrison, Ndour, Fazzini, Fabbian, Gosens; Piccoli, Kean. All.: Vanoli.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Lazzari, Hysaj, Basic, Belahyane, Przyborek, Pedro, Cancellieri, Ratkov, Dia. All.: Sarri.