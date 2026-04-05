Torino in vendita, il ruolo di Lloyds Bank e la base d'acquisto: i dettagli
Si continua a parlare della cessione del Torino. Ma questa volta con una novità. Con il possibile coinvolgimento, infatti, di un colosso come Lloyds Bank a fungere da garante. È da capire ancora in che ruolo l’istituto di credito inglese possa supportare un’eventuale operazione. Ci sarà tempo e modo per approfondire la questione. Intanto però la pratica sarebbe già stata avviata, riporta TuttoSport.
I possibili acquirenti starebbero studiando la proposta da strutturare entro la fine del campionato. Giusto in tempo per poter poi a quel punto - qualora le trattative entrassero nel vivo portando al closing - partecipare attivamente con Cairo alla costruzione della rosa per la prossima stagione. Un po’ come accaduto a molti altri club nostrani negli ultimi anni prima che si arrivasse al signing.
Naturalmente siamo ancora in fase embrionale. All’interesse va sommato presto la discesa in campo. Solo allora la partita verrà ufficialmente aperta. La base di partenza però appare concreta. Secondo quanto filtrerebbe da Londra la base d’acquisto per rilevare il Torino ammonterebbe intorno ai 200 milioni. Mica pochi e già questo - se vogliamo - sarebbe un segnale di solidità del gruppo interessato ai granata. Difficile che chi effettuerebbe un investimento del genere, poi non sia in grado di operare altrettanti investimenti per far decollare verso l’alto la squadra. Ecco perché potrebbe all’interno del fondo composito esserci pure il coinvolgimento di investitori statunitensi, dove da sempre vantano un debole per il nostro calcio.