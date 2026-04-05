Romania, c'è apprensione per Lucescu: è in coma farmacologico

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Continuano a preoccupare le condizioni dell’ex ct della Romania Mircea Lucescu che sarebbero peggiorate durante la notte tanto da richiedere l'induzione al coma farmacologico.

La Federcalcio romena, in questo momento difficile ha mostrato la sua vicinanza al ct con un messaggio: “Ci sono momenti nel calcio in cui il punteggio sul tavolo non conta più e l’unica vittoria per cui lottiamo è quella della vita. Oggi è uno di quei momenti e il nostro pensiero, per tutti noi, va all’uomo che ha plasmato destini, costruito generazioni e ha messo la Romania sulla grande mappa del calcio mondiale. Siamo una squadra, un solo cuore, e questo cuore batte oggi per te! Desideriamo essere in grado di trasmettere tutta l’energia e la forza di cui avete bisogno. Continui a lottare, signor Lucescu!”.

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