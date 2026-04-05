Serie A, non solo Inter - Roma: tutte le gare in programma a Pasqua
Dopo le tre gare del sabato, la Serie A è pronta a scendere in campo anche a Pasqua. Nonostante la festività, sono tre le gare in programma, valide per la 31esima giornata di campionato.
Si parte alle 15:00, quando La Cremonese ospiterà il Bologna per cercare di strappare importanti punti in chiave salvezza. Alle 18:00, poi, sarà la volta di Pisa - Torino, con i granata di D'Aversa che proveranno ad allontanarsi dalle zona più basse della classifica per chiudere la stagione in tranquillità.
Alle 20:45, infine, andrà in scena Inter - Roma, uno dei due big match di questo turno. A secco di vittorie da tre partite, i nerazzurri di Chivu vogliono tornare al successo per tenere Napoli e Milan distanti dal primo posto, mentre i giallorossi proveranno il colpo a San Siro per continuare a sognare un posto in Champions League.