Lazio, Melli: "Figura penosa, ma non me la prendo con Sarri..."

Intervenuto in collegamento a Radio Radio, Franco Melli ha espresso il suo pensiero sul pareggio della Lazio contro il Parma, soffermandosi sulla prestazione della formazione biancoceleste e soprattutto sull'arbitraggio di Marcenaro. Di seguito le sue parole.

“La Lazio ha cominciato a giocare con i cambi quindi al 57esimo, prima aveva fatto una figura penosa lasciandosi contenere in tutte le zone del campo. Noslin con il Parma ha salvato ancora una volta la faccia della Lazio, con una deviazione di Circati ha conquistato un pareggio che negli ultimi minuti poteva diventare qualcosa di più se l’arbitro avesse dato a Lazzari quello che meritava in area. Per lo stesso arbitro quella di Pellegrino non era una spinta, avrebbe dato il rigore sul fallo di mano di Tavares se non ci fosse stato il fuorigioco. Sarebbe troppo facile in questa partita prendersela con Sarri, facciamo finta di niente perché è Pasqua”.