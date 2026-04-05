Un ex calciatore a capo della FIGC? Maldini, Del Piero e non solo: tutti i nomi

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RASSEGNA STAMPA - E se il presidente federale fosse un ex calciatore? Sarebbe una novità per il calcio italiano, che potrebbe concretizzarsi proprio nelle prossime elezioni. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, è un'idea che piace anche a Giovanni Malagò, il principale candidato per prendere il posto di Gravina. L'alternativa numero uno, molto gradita all'ex patron del CONI, sarebbe Paolo Maldini, apprezzato anche dal ministro per lo Sport Abodi. Ma non è sicuro che si iscriverà alla corsa.

Poi ci potrebbe essere Alessandro Del Piero, anche lui gradito da Malagò e già noto a febbraio 2025, prima dell'ultima elezione di Gravina. Ci sarebbero poi i nomi di Demetrio Albertini e Damiano Tommasi, tra i preferiti dell'Assocalciatori e con grande esperienza (soprattutto il primo). Nessuno si è ancora espresso, invece, su Gianluigi Buffon, appena dimesso dopo la delusione Mondiale. Nei corridoi dei palazzi (non solo sportivi) si parla anche di Marco Tardelli e Beppe Dossena, senza dimenticare Gianni Rivera che si è già 'autocandidato'.

Ma per capire chi proverà davvero a diventare presidente bisognerà aspettare la deadline, ovvero la chiusura delle candidature del 13 maggio. Non è assolutamente da escludere un netto cambio di rotta rispetto al passato, proprio con un ex calciatore ai vertici del calcio italiano.