Lazio - Parma, Calvarese: "Ecco come giudico l'arbitraggio di Marcenaro"
05.04.2026 12:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Gianpaolo Calvarese, direttamente dal proprio profilo Instagram, si è espresso sulla direzione arbitrale del direttore di gara Matteo Marcenaro nel corso della gara Lazio-Parma, terminata con un pareggio.
Ecco le parole dell'ex arbitro soprattutto su alcuni episodi del match, a cominciare dal fallo di mano di Tavares in area, non sanzionato per la posizione di off-side di Pellegrino:
"Prestazione complessivamente positiva per Matteo Marcenaro all'Olimpico in LazioParma. L'episodio clou è l'OFR per il fallo di mano di Tavares in area: l'impatto è effettivamente punibile, ma è corretto sanzionare il fuorigioco di Pellegrino. Fa bene a lasciar correre sia sul contatto Circati-Maldini a inizio gara che su quello Valenti-Lazzari nel finale".
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.