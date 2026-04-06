Lazio - Parma, le pagelle dei quotidiani: Motta salva, Isaksen assente
RASSEGNA STAMPA - All'Olimpico la Lazio sbatte sul Parma e chiude con un pareggio la propria striscia di vittorie consecutive. In svantaggio dopo 15 minuti a causa della rete di Delprato, la squadra di Sarri fa enorme fatica nel primo tempo, senza mai riuscire a concludere in porta. Nella ripresa arriva la reazione e al 77' Noslin trova il guizzo che porta all'1-1, scambiando con Taylor e pescando una conclusione resa letale da una deviazione di Circati. Di seguito le pagelle dei giocatori biancocelesti ad opera dei principali quotidiani sportivi e non.
CORRIERE DELLO SPORT - Motta 6.5; Marusic 5 (57' Lazzari 6.5), Provstgaard 5.5, Romagnoli 6, Tavares 5.5; Taylor 6.5, Cataldi 6, Dele-Bashiru 5; Isaksen 4.5 (57' Cancellieri 5.5), Maldini 5.5 (65' Dia 5.5), Pedro 5.5 (57' Noslin 7). Sarri 6.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Motta 6.5; Marusic 5 (57' Lazzari 6.5), Provstgaard 5, Romagnoli 5.5, Tavares 5.5; Taylor 6.5, Cataldi 5, Dele-Bashiru 5.5; Isaksen 5 (57' Cancellieri 5.5), Maldini 6 (65' Dia 5.5), Pedro 5 (57' Noslin 6.5). Sarri 5.
IL MESSAGGERO - Motta 6.5; Marusic 5.5 (57' Lazzari 6.5), Provstgaard 5.5, Romagnoli 6, Tavares 5.5; Taylor 6.5, Cataldi 6, Dele-Bashiru 4.5; Isaksen 4 (57' Cancellieri 5.5), Maldini 5 (65' Dia 5), Pedro 4.5 (57' Noslin 7). Sarri 6.
TUTTOSPORT - Motta 6.5; Marusic 5.5 (57' Lazzari 6), Provstgaard 5.5, Romagnoli 5.5, Tavares 6; Taylor 6.5, Cataldi 6, Dele-Bashiru 6; Isaksen 5.5 (57' Cancellieri 5.5), Maldini 5.5 (65' Dia 5.5), Pedro 5.5 (57' Noslin 6.5). Sarri 6.
Pubblicato il 05/04