Gli stadi di Roma a Euro 2032: il punto su Lazio, Flaminio e Olimpico
05.04.2026 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Tre stadi nella Capitale a disposizione per l'Europeo del 2032. Questo è l'obiettivo, come raccontato da La Gazzetta dello Sport. Non solo l'Olimpico, che presto subirà dei lavori per l'aumento della capienza a 70mila posti e per l'adeguamento ai massimi standard Uefa. Anche Lazio e Roma, infatti, si sono mosse per avere il loro stadio.
La società biancoceleste ha presentato i documenti per riqualificare e ampliare il Flaminio; quella giallorossa, invece, ha avuto l'ok dal Campidoglio per il piano di fattibilità tecnica ed economica per il nuovo impianto a Pietralata. La speranza è di averli pronti proprio per il 2032 e per il torneo che si dovrebbe disputare in Italia.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.