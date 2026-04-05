Lazio, Zazzaroni attacca Lotito: "Tutela i suoi interessi. Quando penserà ai tifosi?"
RASSEGNA STAMPA - Da Simonelli ad Abodi fino a Lotito. Ivan Zazzaroni ha parlato ancora della situazione del calcio italiano nel suo editoriale su Il Corriere dello Sport, 'augurando' a tutti una Buona Pasqua. Tra questi c'è anche il presidente della Lazio, che ha attaccato per quello che sta mettendo in atto in FIGC dopo le dimissioni di Gravina. Di seguito ciò che ha scritto.
"Buona Pasqua ovviamente a Claudio Lotito, uno dei presidenti e senatori più attivi, intraprendenti e abbandonati dai tifosi. È decisamente contrario all’elezione di Giovanni Malagò, al punto da aver rilanciato il dottor Lorenzo Casini, ex Lega, come eventuale commissario. È un suo diritto, tutela con foga i propri interessi. Ma per una volta potrebbe pensare anche a quelli del calcio e dei suoi tifosi? Chiedo la luna, mi scuso".