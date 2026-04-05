Immobile: "Italia indietro sulle strutture. Lazio? Con uno stadio moderno..."
Nella lunghissima intervista rilasciata al media francese So Foot, Ciro Immobile si è soffermato anche sugli stadi italiani. L'ex attaccante biancoceleste ha evidenziato l'arretratezza delle nostre strutture rispetto a quelle presenti in Francia, esortando la stezza Lazio a dotarsi di un impianto moderno. Queste le sue parole:
"Dove la Francia è avanti rispetto all'Italia è soprattutto a livello di stadi e infrastrutture. Lo sapevo già per il Lione, contro cui ho giocato l'anno scorso in coppa, ma anche a Strasburgo lo stadio è magnifico. Il campionato italiano dovrebbe invidiare impianti di questo tipo".
Ciro ha poi proseguito: "Una squadra come il Paris [Saint-Germain] ha il suo stadio moderno, dove si vede bene che i tifosi possono appropriarsene e creare un'atmosfera speciale. Se la Lazio avesse uno stadio come quello di Strasburgo o del Lione, cambierebbe tutto".