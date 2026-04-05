Italia, cercasi ct: Conte tentato dal ritorno, dubbi su Mancini e...

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RASSEGNA - L'Italia è in cerca di un nuovo ct. Le dimissioni di Gattuso, arrivate a seguito della mancata qualificazione al Mondiale, hanno lasciato la Nazionale senza una guida tecnica. Già poche ore dopo la disfatta con la Bosnia, hanno iniziato a circolare i nomi di potenziali sostituti, con Antonio Conte e Roberto Mancini dati fin da subito come favoriti.

Dopo il biennio 2014-16, culminato con la semifinale sfiorata ad Euro 2016, Conte non ha mai smesso di sognare un ritorno in azzurro. Il tecnico pugliese è molto apprezzato negli ambienti della FIGC e il suo profilo è sicuramente visto di buon occhio, ma a limitarlo c'è un contratto in essere con il Napoli, che scadrà nel 2027. Secondo La Gazzetta dello Sport, tuttavia, De Laurentis è in contatto diretto con Giovanni Malagò (favorito in vista delle elezioni del nuovo presidente federale) e non creerebbe ostacoli qualora Antonio decidesse di interrompere il suo rapporto con il club partenopeo per sedere sulla panchina dell'Italia.

Più complicato, invece, sarebbe un ritorno in Nazionale di Roberto Mancini. Dopo la gioia dell'Europeo vinto nel 2021 e la successiva delusione per il mancato raggiungimento del Mondiale, l'ex ct rassegnò le proprie dimissioni via e-mail nel 2023, comunicando la sua volontà di volare in Arabia Saudita. Questo addio peserebbe su un suo eventuale ingaggio, motivo per cui la sua pista sembrerebbe raffreddarsi giorno dopo giorno.

Parlando di altri potenziali candidati, Allegri è stato chiaro in conferenza, chiudendo la porta a un'eventuale avventura con l'Italia e rivolgendo la sua attenzione unicamente al Milan: "Nella mia testa c'è il quarto posto qui e la voglia di riabituarmi alla Champions League". Resta una corsa a due, dunque, quella per il ruolo di commissario tecnico. Conte e Mancini tornerebbero entrambi di corsa, ma se sul primo i areri vanno tutti nella stessa direzione, per il secondo restano non pochi dubbi.