Lazio - Parma, Isaksen non pervenuto: le sue pagelle dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - Opaco, evanescente, non pervenuto. Contro il Parma si è vista la peggior versione di Isaksen, ben lontana da quella ammirata prima della sosta. "I danesi sono usciti distrutti dal punto di vista mentale dall'eliminazione". Queste le parole pronunciate da Sarri prima della gara dell'Olimpico riguardo la mancata qualificazione della Danimarca al Mondiale, quasi ad anticipare la pessima prova che avrebbe disputato l'esterno.
Nei 58 minuti in cui è rimasto in campo, Gustav non è sembrato mai essere in partita. Nessun pericolo creato, nessuno spunto e la sensazione di essere ancora con la testa alla batosta incassata con la sua nazionale. Per ogni prestazione brillante sfoderata, Isaksen continua a offrirne diverse inconsistenti, dimostrando di non essere ancora maturato e di non aver trovato quella continuità necessaria per un suo exploit. Queste le sue pagelle dei quotidiani.
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