Italia, Inzaghi: "Io ct al posto di Gattuso? Lusingato, ma in Arabia..."

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C’è anche il nome di Simone Inzaghi nella lista dei possibili allenatori che potrebbero prendere il posto di Gattuso come ct della Nazionale.

L’ex allenatore di Lazio e Inter sembra però avere le idee chiare rispetto al suo futuro: “Io al posto di Gattuso? Sono lusingato ma in Arabia non vivo bene, di più e ho un altro anno di contratto con l'Al-Hilal. In Arabia Saudita ho trovato una situazione fantastica sotto tutti i punti di vista: lo stile di vita, le infrastrutture sportive e non, la serenità che riesce ad accompagnarti anche in un lavoro che può essere stressante come il mio”, ha raccontato ai microfoni di 'Libertà' di Piacenza.

"Guadagnare tanto fa piacere, è ovvio (27 milioni netti all'anno), ma a spingermi qui sono state altre considerazioni, non avevo bisogno di denaro, per fortuna. Gli anni all'Inter sono stati molto soddisfacenti dal punto di vista professionale ma anche molto stressanti. Ho sentito il bisogno di rivivere il calcio ad alto livello, ma staccando la spina da un carico di pressioni che era diventato molto pesante. In Arabia le cose sono molto diverse".

"Mi fa un grande dispiacere che l'Italia non sarà ai Mondiali per la terza volta di fila, sono italiano al cento per cento, mio fratello un Mondiale lo ha anche vinto. Sono sicurissimo che il calcio italiano si riprenderà presto".

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