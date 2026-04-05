Torino, Simeone: "Voglio arrivare in doppia cifra. Papà? Si emozionerà perché..."

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Il Torino è in campo per affrontare il Pisa, prima del calcio d'inizio ai microfoni di Dazn ha parlato Simeone che ha dichiarato il suo obiettivo stagione: "Tutte le partite sono importanti, hanno rischio e momenti in cui puoi prendere un vantaggio. Non ne mancano molte, oggi sfide importanti. Voglio arrivare in doppia cifra, ma bisogna pensare solo a dare tutto per la squadra. Con il lavoro del mister, avremo tante occasioni e dovremo sfruttarle".

Poi, sul Pisa in cui ha giocato anche il padre, ha aggiunto: "È parte della storia del papà, certamente si emozionerà avendo iniziato qui il suo percorso. Oggi sarà abbastanza bello".

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