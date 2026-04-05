Klinsmann: "In Italia Yamal e Musiala verrebbero mandati in Serie B, vi spiego"
Jurgen Klinsmann, ct della Germania ai tempi del Mondiale del 2006 vinto dall'Italia, ha commentato l'eliminazione degli azzurri contro la Bosnia ai microfoni della Rai: "Ho sofferto tantissimo con i miei amici italiani di Los Angeles. La notte dopo ho faticato a dormire. L'Italia paga la mancanza di leader, di giocatori che saltino l'uomo e di fiducia verso i giovani".
"Da voi Yamal e Musiala probabilmente verrebbero mandati in serie B per fare esperienza. Tanti allenatori, poi, ancora oggi lavoravo con l'obiettivo di non perdere anziché di vincere a tutti i costi. E i risultati sono questi".
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