Klinsmann: "In Italia Yamal e Musiala verrebbero mandati in Serie B, vi spiego"

05.04.2026 20:30 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Klinsmann: "In Italia Yamal e Musiala verrebbero mandati in Serie B, vi spiego"
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Jurgen Klinsmann, ct della Germania ai tempi del Mondiale del 2006 vinto dall'Italia, ha commentato l'eliminazione degli azzurri contro la Bosnia ai microfoni della Rai: "Ho sofferto tantissimo con i miei amici italiani di Los Angeles. La notte dopo ho faticato a dormire. L'Italia paga la mancanza di leader, di giocatori che saltino l'uomo e di fiducia verso i giovani".

"Da voi Yamal e Musiala probabilmente verrebbero mandati in serie B per fare esperienza. Tanti allenatori, poi, ancora oggi lavoravo con l'obiettivo di non perdere anziché di vincere a tutti i costi. E i risultati sono questi".

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