Fiorentina, prima la Conference e poi la Lazio: il punto sugli infortunati

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Quella che sta per iniziare sarà una settimana importante per la Fiorentina, prima la Conference League con la gara d'andata dei quarti contro il Crystal Palace e poi la Lazio in campionato. Vanoli sta studiando le prossime mosse ma deve fare i conti con i numerosi infortuni. In occasione della gara col Verona, disputata nella giornata di ieri, non erano a disposizione: Lamptey, Parisi, Dodo, Fortini, Mandragora e Solomon.

A questi, si legge su La Nazione, si aggiunge anche Brescianini che non è nelle migliori condizioni. Il tecnico spera di recuperare almeno Parisi, Dodo e Mandragora. Il problema di Fortini non è risolvibile a stretto giro e Solomon, nonostante avesse dato segnali di ripresa, non sembra essere vicino a ottenere l'ok per il ritorno in campo.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE