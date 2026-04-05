Italia, Giaccherini promuove Malagò e Maldini: "Penso che siano..."

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© foto di Federico De Luca 2025

Emanuele Giaccherini, direttamente dallo studio della trasmissione Vamos su Dazn, ha analizzato la situazione della Nazionale e detto la sua su chi vedrebbe bene a capo della Figc e come direttore, dopo le dimissioni di Gravina, Gattuso e Buffon. Queste le considerazioni: "Penso che ci voglia una persona competente. Una persona che abbia conoscenze, esperienza".

"Penso che Malagò sia uno di quelli perché è uno che portato tutti gli altri sport ad essere importanti. In questo momento il calcio è giù, ma tutti gli altri sport intorno sono sul tetto del Mondo. Penso che la figura di Malagò sia quella del presidente affiancandogli magari un direttore come Paolo Maldini che è competente, che conosce il calcio che è stata una bandiera azzurra. Penso che su queste figure ti devi aggrappare e poi da lì crei tutto il resto”.

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