Inter - Roma, Caicedo sfotte i giallorossi: "Molto Malen Malen"
05.04.2026 22:50 di Christian Gugliotta
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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
La Roma cade a San Siro sotto i colpi dell'Inter e lo fa con un netto 5-2. Dopo un primo tempo equilibrato, gli uomini di Gasperini vengono travolti dai padroni di casa, che nella ripresa dilagano mettendo al sicuro i tre punti.
Al termine del match, l'ex Lazio Felipe Caicedo ha preso in giro i giallorossi, tweettando "Molto Malen Malen " sul proprio profilo X.
Molto Malen Malen— Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) April 5, 2026
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.