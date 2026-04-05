Roma, Gasperini: "La squadra va rinforzata. Stiamo pagando le assenze"
05.04.2026 23:30 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Dopo la brutta sconfitta incassata contro l'Inter a San Siro, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa, durante la quale si è espresso anche sulla rosa a sua disposzione in ottica futura. Queste le sue dichiarazioni:
"Le valutazioni sulla rosa le farò con la società, precise e chiare. Non credo che questa squadra vada ricostruita ma va rinforzata. Ha una base evidente, stiamo pagando anche delle assenze molto lunghe e ripetute. La Roma ha speso molto, a me non è mai capitato che una società spendesse queste cifre. Non è solo una questione economica ma di dove e chi andare a prendere per aumentare le potenzialità della squadra. Ora però è prematuro".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.