Serie A | Roma travolta a San Siro: l'Inter ne fa cinque e allunga in vetta
L'Inter travolge per 5-2 la Roma a San Siro e torna al successo dopo tre partite. A sbloccare il risultato è il rientrante Lautaro Martinez che, dopo un mese e mezzo fuori, impiega appena un minuto per portare avanti la squadra di Chivu. Al 40' i giallorossi trovano il pari con un ottimo inserimento di Mancini, ma pochi minuti dopo è Calhanoglu a firmare il nuovo vantaggio nerazzurro, con un bolide da oltre trenta metri che si infila sotto la traversa.
Nella ripresa i nerazzurri dilagano, prima con il secindo gol di giornata targato Lautaro Martinez, poi grazie ai centri di Thuram e Barella. La rete del 5-2 di Lorenzo Pellegrini serve solo ad alleggerire il parziale, ma non cambia la sostanza. Alla vigilia di Napoli - Milan, l'Inter allunga a +9 il gap sul secondo posto e continua a volare in vetta, mentre la Roma continua a perdere punti preziosi nella corsa a un posto in Champions League.