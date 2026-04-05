Bologna, Italiano ripensa alla Lazio: "Un vero peccato. Pensiamo che..."

Il Bologna vince sul campo della Cremonese e riparte, dopo la sosta, con i tre punti che gli permettono di prendersi la rivincita sulla Lazio in classifica dopo il ko subito al Dall'Ara prima della pausa. Nel post partita, ai microfoni di Dazn, Vincenzo Italiano è tornato sull'argomento e ha dichiarato: "Era fondamentale, soprattutto perché oltre ad iniziare questa abbiamo da portare avanti un tour de force incredibile ed era importante oggi riattivarci dopo la sosta e rientrare in campo".

"Perché c’è differenza tra il rendimento in casa e in trasferta? Stiamo cercando di capire il perché. Pensiamo che alcuni problemi possono non portarci alla vittoria, ma ancora non stiamo riuscendo a trovare la chiave giusta. Un po’ di foga, poca pazienza, prestiamo troppo il fianco. Fuori abbiamo capacità di sbloccare le partite alla prima palla, e questo è importante. In casa dobbiamo avere più attenzione, anche perché l’anno scorso il Dall’Ara è stato un fortino e non fare punti è un vero peccato”.

“Moro? È in grande crescita e lo dico anche a lui. Contro la Lazio nell’ultima gara poteva fare un gran gol, sta cominciando a cacciare fuori qualità da giocatore importante”.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE