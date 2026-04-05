Fiorentina, Comuzzo punta la Lazio: "Pensiamo una partita alla volta..."
05.04.2026 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico De Luca 2026
Settimana piena di impegni per la Fiorentina, che dopo la vittoria contro il Verona dovrà sfidare il Crystal Palace in Conference League e poi la Lazio di Sarri in campionato. Dopo il successo contro i gialloblù, il centrale viola Pietro Comuzzo ha parlato in conferenza stampa proprio dei prossimi impegni. Di seguito le sue dichiarazioni.
"La vittoria conta tantissimo, sono tre punti fondamentali che ci fanno respirare, ma non devono farci pensare che siamo fuori da questa situazione. Ora c'è la Conference, pensiamo a partita dopo partita".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.