Ex Lazio | Castellanos eliminato dalla FA Cup: Leeds in semifinale
05.04.2026 21:15 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Il Leeds, per la prima volta in quarant'anni, approda alle seminfinali di FA Cup. Il West Ham, che inizialmente si è ritrovato sotto di due gol, aveva riacciuffato in piano recupero il pareggio con Fernandes e Disasi portando la sfida ai tempi supplementari che però si sono conclusi con lo stesso risultato di 2-2.
Il match si è deciso quindi, ai calci di rigore che hanno premiato i Whites. Fatale l'errore di Pablo dal dischetto. L'ex Lazio, Castellanos, invece, non è arrivato a battere il penalty perché sostituito al minuto 106.
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