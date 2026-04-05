Ex Lazio | Castellanos eliminato dalla FA Cup: Leeds in semifinale

05.04.2026 21:15 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Ex Lazio | Castellanos eliminato dalla FA Cup: Leeds in semifinale

Il Leeds, per la prima volta in quarant'anni, approda alle seminfinali di FA Cup. Il West Ham, che inizialmente si è ritrovato sotto di due gol, aveva riacciuffato in piano recupero il pareggio con Fernandes e Disasi portando la sfida ai tempi supplementari che però si sono conclusi con lo stesso risultato di 2-2. 

Il match si è deciso quindi, ai calci di rigore che hanno premiato i Whites. Fatale l'errore di Pablo dal dischetto. L'ex Lazio, Castellanos, invece, non è arrivato a battere il penalty perché sostituito al minuto 106.

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