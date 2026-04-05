Serie A | Fiorentina - Lazio: dove vedere il match in tv e streaming
Il pari contro il Parma ha frenato la Lazio, che alla prima sfida dopo la sosta nazionali ha interrotto la sua striscia di vittorie. All'Olimpico, la squadra di Sarri non ha brillato, offrendo una prova al di sotto delle aspettative e riuscendo ad evitare la sconfitta solo grazie alla rete di Noslin nell'ultimo quarto d'ora.
Nel prossimo turno, il 32° di questo campionato, i biancocelesti affronteranno in trasferta la Fiorentina. Galvanizzati dall'importante successo esterno contro il Verona, gli uomini di Vanoli andranno a caccia di nuovi punti in chiave salvezza, sorretti da un Franchi pronto a far sentire tutto il proprio supporto.
Il match, in programma alle 20:45 di lunedì 13 aprile, sarà trasmesso in esclusiva da DAZN e potrà essere seguito sia in streaming live sia on demand - sempre su Dazn - tramite app o sito ufficiale, avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.