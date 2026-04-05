Fiorentina, De Gea non molla: "Lazio? Dobbiamo continuare a fare bene"

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© foto di Federico De Luca 2026

La vittoria contro il Verona dà speranza e fiducia alla Fiorentina per la salvezza. Tre punti importantissimi per i viola, che stanno cercando di tenersi alla larga dalla zona più calda della classifica. Dopo la sfida di Conference League contro il Crystal Palace, la squadra di Vanoli ospiterà la Lazio di Sarri al Franchi.

Ai microfoni di Dazn, David De Gea ha parlato proprio delle prossime due partite, tenendo alta l'attenzione sul campionato. Di seguto le sue parole: "Queste parate e questi tre punti sono per mio papà che sta in ospedale. È un periodo difficile per lui. Non abbiamo fatto la miglior prestazione della stagione ma il calcio è così. Abbiamo giocato da squadra e Fagioli ha fatto un gran gol".

"Ora dobbiamo continuare a fare bene in campionato perché non abbiamo ancora fatto niente. Poi c'è la Conference, sarà bello giocare contro una squadra forte e speriamo che con queste vittorie ci sia un po' più fiducia. Ho giocato tante volte contro il Palace, è un campo piccolo e loro attaccano tanto. Sarà una partita dura ma dovremo andare lì e fare il meglio possibile".