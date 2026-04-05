Immobile, la Scarpa d'Oro e una Lazio "incredibile": "Il Covid ha rotto la magia"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solamente il rimpianto per un addio che non è andato come avrebbe voluto. Nell'intervista di Ciro Immobile a So Foot, l'attaccante ha parlato anche dei ricordi belli della sua lunga esperienza a Roma. In particolare, chiamato a raccontare la stagione stratosferica del 2019/20, conclusa con la vittoria della Scarpa d'Oro, il bomber del Paris FC ha riavvolto il nastro:

"È semplice, c'è stato un periodo in cui tutto sembrava facile. Anche vincere le partite. Avevamo una squadra incredibile con Simone Inzaghi alla guida. Certe partite erano quasi chiuse ancora prima di iniziare. Ricordo quattro o cinque match in cui eravamo già sul 3-0 a fine primo tempo. Eravamo immarcabili".

"Poi c'è stato lo stop legato al Covid, e questo ha rotto qualcosa. Quando interrompi una dinamica del genere, è molto difficile rilanciarla. Immagina se il Leicester avesse dovuto smettere di giocare per tre mesi mentre 'camminava sulle acque'... Non avrebbe finito da campione. Saremmo potuti arrivare fino in fondo quell'anno, eravamo in un periodo eccezionale. Avevamo battuto la Juve due volte, avevamo dominato l'Inter e il Milan. Tutto girava per il verso giusto".