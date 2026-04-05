WOMEN | Si ferma la Serie A, largo alle Nazionali: il programma delle azzurre
Dopo quella per la Coppa Italia, la Serie A Femminile si prende un’altra pausa per lasciare spazio alle Nazionali. L’Italia sarà impegnata nella qualificazione al Mondiale che si disputerà la prossima estate in Brasile. Il ct Soncin, per il doppio impegno con Serbia e Danimarca, ha convocato 27 azzurre e tra queste, Durante, Oliviero e Piemonte della Lazio Women. Le biancocelesti dovranno accantonare il campionato e il ko subito in trasferta contro l’Inter per concentrarsi solo sulla selezione.
Il gruppo si riunirà martedì 7 aprile, entro le 20, a Coverciano. Dall’8 al 13 aprile le azzurre si alleneranno osservando un programma stabilito poi, il 14 scenderanno in campo per affrontare la Serbia a Leskovac col calcio d’inizio alle 18:15. Rientreranno la sera stessa a Coverciano dove riprenderanno gli allenamenti il giorno successivo fino al 17. Poi, il 18 affronteranno la Danimarca a Copenaghen. Il calcio d’inizio è alle 15. La sera stessa del match rientreranno in Italia nei rispettivi club.
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