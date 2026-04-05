Roma, ancora una sconfitta: mai così tanti ko negli ultimi anni
05.04.2026 23:15 di Christian Gugliotta
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È un'Inter travolgente quella che si è imposta per 5-2 sulla Roma a San Siro. In partita fino all'intervallo seppur sotto di un gol, i giallorossi spengono la luce nella ripresa e cadono sotto i colpi dei nerazzurri, che mettono al sicuro il risultato con grande anticipo.
Per la squadra di Gasperini si tratta dell'undicesima sconfitta incassata in 31 partite di campionato, un dato mai registrato nelle ultime stagioni. L'ultima volta era avvenuto nella stagione 2012-13, quando la Roma allenata da Zeman prima e da Andreazzoli poi concluse il campionato con 12 ko.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.