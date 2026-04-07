Lazio - Parma, maglia della Roma in Tribuna Tevere? Interviene la società

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AGGIORNAMENTO 7/04 ORE 14:55 - Riguardo al video divenuto virale sui social, la Lazio fa sapere (non comunicando ufficialmente ma contattando la nostra redazione) di non aver regalato alcun biglietto, che il logo presente sulla maglia dello spettatore non è conforme a quello della Roma e che ha una posizione diversa rispetto a quella canonica. Questo lascia seri dubbi sulla veridicità della divisa. La società, oltre a sottolineare che spesso i tifosi stranieri acquistano biglietti delle gare per seguire l'evento sportivo, nega categoricamente di aver regalato biglietti nei vari settori dello stadio.

Per Lazio - Parma c'erano poco più di diecimila persone sugli spalti dell'Olimpico. E oltre al settore ospiti, non tutti erano tifosi biancocelesti. Almeno così sembra, come si può vedere in un video che sta girando sui social e che sta facendo tanto discutere. In un stadio praticamente vuoto per la contestazione contro il presidente Lotito, in Tribuna Tevere è stato inquadrato un ragazzo che indossava la maglia della Roma. Su X e su Instagram tantissimi utenti sono infuriati con la società. Di seguito il filmato.