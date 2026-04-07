Napoli, De Laurentiis: "Conte ct dell'Italia? Se me lo chiede, posso liberarlo"

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Conte ha parlato: “La Nazionale? Mi lusinga, perché rappresentare il proprio Paese è qualcosa di bello. lo ho un altro anno di contratto e a fine stagione mi incontrerò con il presidente”. Il tecnico del Napoli è nella lista dei candidati per diventare il nuovo ct dell’Italia dopo le dimissioni di Gattuso. Su questo si è espresso anche il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, intercettato a Los Angeles dalla redazione di CalcioNapoli24.it alla premiere statunitense del documentario 'Ag4ain'.

Queste le sue parole: "Liberare Conte per la Nazionale? Se me lo chiedesse Antonio penso che direi di sì, ma poiché è un uomo intelligente fintanto che non esiste un interlocutore serio, e finora non ce ne sono stati, penso che lui desisterebbe nell'immaginarsi a capo di una cosa completamente disorganizzata. Presidente FIGC? Voto per Giovanni Malagò. Sarebbe perfetto per fare il commissario prima e il presidente poi di una nuova federazione".