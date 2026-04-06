Atalanta, Palladino pensa già alla Coppa Italia: "Alla squadra ho chiesto..."

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L'Atalanta è ripartita col piede giusto al rientro dalla sosta per le Nazionali. La squadra di Palladino ha battuto il Lecce, una vittoria che ha dato fiducia ai bergamaschi anche in vista della sfida di Coppa Italia contro la Lazio in programma il 22 aprile alla New Balance Arena. Sull'argomento si è espresso il tecnico nerazzurro, nel posta gara, parlando ai microfoni di Dazn: "Siamo venuti fuori con grande qualità, tecnico e dinamismo. Adesso abbiamo due scontri diretti e la semifinale di Coppa Italia, alla squadra ho chiesto di alzare l'asticella e vedo grande partecipazione da parte di tutti".

"Ovviamente i risultati di ieri e di oggi sono stati positivi per noi, ho cercato di far restare i ragazzi concentrati su noi stessi perché dobbiamo guardare in casa nostra. Alla squadra ho chiesto di finire questo percorso dando tutto e alla fine vedremo in che posizione di classifica concluderemo".

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