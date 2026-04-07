Lazio, Rambaudi: "Contro il Parma troppo prevedibili. A Bergamo..."

Nel consueto intervento ai microfoni di Radiosei Roberto Rambaudi ha analizzato il pareggio maturato all'Olimpico tra Lazio e Parma nell'ultima giornata di campionato: “Si sa che il Parma ti toglie profondità e ti fa giocare nella metà campo avversaria e la Lazio ha difficoltà a giocare nel chiuso; a me non è piaciuta nel primo tempo, ha giocato un calcio prevedibile".

"Per me con Patric nelle gare precedenti c’era un gioco più fluido, invece ci siamo trovati a giocare in maniera orizzontale, tutti fermi. Non vuole essere un paragone Patric-Cataldi, nelle gare precedenti il giocatore lì in mezzo semplificava tutto. Siamo stati lenti nel fare la scelta giusta e contro queste squadre vai in difficoltà".

"Non bene la prestazione, poi nel secondo tempo meglio. Comunque ci può stare dopo la sosta, ma certamente non puoi arrivare così alla sfida di Bergamo”.

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