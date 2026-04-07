Lazio, è tornato Basic: ora lavora per tornare al top della forma
RASSEGNA STAMPA - Quasi due mesi senza Basic. Il croato è tornato a disposizione di Sarri: tra le tante assenze nella gara contro il Parma, lui è riuscito a rientrare tra i convocati. Una chiamata più simbolica che effettiva, visto che è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti di gioco. Si è riscaldato solo nel finale, ma senza entrare in campo.
Come riportato da Il Corriere dello Sport, dopo il triplice fischio il centraocampista ha svolto un allenamento supplementare con diversi allunghi sul prato dell'Olimpico. Nei prossimi giorni, infatti, dovrà ritrovare la forma migliore che ha perso in questi mesi. L'ultima partita che ha giocato è stata quella contro la Juventus a Torino, poi si è fermato per un un problema all'adduttore. Ora aspetta di tornare al top.