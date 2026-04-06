Lazio, Di Tommaso tra Casertana e Cerignola: la sua stagione in prestito
06.04.2026 16:30 di Mauro Rossi
Metà stagione con la Casertana e poi la seconda parte con il Cerignola. Primo anno complicato tra i grandi per Leonardo Di Tommaso. Il centrocampista di proprietà della Lazio è andato a farsi le ossa in Serie C senza trovare però grande fortuna.
Dopo le 8 presenze in campionato o con la Casertana, più una in Coppa Italia, Di Tommaso si è trasferito al Cerignola, con cui finora ha giocato 7 gare ma con maggior minutaggio. L’unica da titolare rimane la gara di coppa finora.