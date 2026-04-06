Pinelli, apprendistato lontano dalla Lazio: come va il prestito alla Reggiana
06.04.2026 17:30 di Mauro Rossi
Dopo la prima metà di stagione passata tra titolarità con Lazio Primavera e panchina con la prima squadra, Pietro Pinelli si è trasferito al Reggiana in Serie B in prestito secco.
I primi mesi nel calcio dei grandi però per ora sono stati di puro apprendistato per il centrocampista. Pinelli, infatti, su dodici gare disputate dalla Reggiana è stato convocato in appena 6 occasioni, rimanendo sempre in panchina.