Ex Lazio | Immobile tra calcio e vita privata: "Ecco cosa sogno per il futuro"
06.04.2026 13:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
In chiusura dell'intervista a So Foot, Ciro Immobile ha parlato anche dei sogni che ha e del futuro in cui spera. Tra calcio e vita privata, ecco la risposta dell'attuale attaccante del Paris FC:
"Se ho ancora dei sogni? Sì, molti. Voglio restare nel mondo del calcio. Ho aperto una scuola calcio e mi piacrebbe vedere alcuni dei miei giovani realizzare i loro sogni. Vorrei anche vedere i miei raggiungere i loro. E poi c'è una cosa a cui tengo enormemente: continuare a far vivere il mio matrimonio con lo stesso amore e lo stesso impegno".
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.