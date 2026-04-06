PRIMAVERA | Lazio - Napoli, le formazioni ufficiali: Punzi punta su Sana
Tutto pronto per una nuova giornata di campionato per la Lazio Primavera. I biancocelesti saranno impegnati alle ore 11:00 in casa contro il Napoli in un delicato scontro diretto per allontanare la zona retrocessione. Queste, allora, le formazioni ufficiali in vista del match al Fersini.
LAZIO: Pannozzo, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Bordoni, Serra, Farcomeni, Munoz, Ferrari, Pernaselci, Sana Fernandes.
A disp.: Bosi, Ciucci, Calvani, Battisti, Gelli, Marinaj, Trifelli, Canali, Montanio, Iorio, Cangemi. All.: Francesco Punzi.
NAPOLI: Ferrante, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Smeraldi, Prisco, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Baridò, Olivieri.
A disp.: Pugliese, Spinelli, Colella, De Luca, Cimmaruta, Raggioli, Borriello, Alvarez, Eletto, Gorica, Genovese. All.: Dario Rocco.