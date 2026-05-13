PRIMAVERA | Lazio - Cesena, scelto l'arbitro: la designazione
13.05.2026 17:00 di Christian Gugliotta
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
L'ultimo ballo della stagione. La Lazio Primavera si appresta ad affrontare l'ultima sfida del suo campionato contro il Cesena. Dopo aver raggiunto la salvezza, i ragazzi di Punzi hanno staccato la spina, incassando nove gol e subendo due sconfitte nelle ultime uscite contro Parma e Torino.
La sfida, in programma venerdì 15 maggio alle 11:00, sarà diretta da Nicolò Dorillo, fischietto della sezione di Torino, che verrà affiancato dagli assistenti Fabio D'Ettorre e Silvia Scipione.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.