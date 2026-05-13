Inter, Cruz: "Mi auguro che Chivu possa alzare la Coppa Italia, la merita"

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In vista della finale di Coppa Italia, Julio Cruz ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali dell'Inter per il Matchday Programme della sfida contro la Lazio. L'ex attaccante ha elogiato il lavoro del tecnico nerazzurro Cristian Chivu, augurandosi che possa trionfare anche all'Olimpico contro i biancocelesti. Queste le sue parole:

"Cristian l'ho avuto come compagno e avversario, abbiamo vissuto tanti momenti nella nostra vita da calciatori. Era un avversario fortissimo, ma lo era altrettanto come compagno. Tutto quello che gli sta succedendo nella sua vita da allenatore dell'Inter è bellissimo, come lo è per tutti quelli che hanno indossato questa maglia. Per uno come lui che ha vinto da giocatore, vincere da allenatore deve essere davvero un sogno realizzato. Lui è uno che lavora tantissimo e sa capire i giocatori, loro parlano spesso con lui e gli chiedono consigli, a fine partita lo abbracciano: mi fa moltissimo piacere vederlo trionfare. Noi che conosciamo Cristian sappiamo che è uno tosto, che lavora e che si impegna tantissimo perché sa che nulla è più bello di lavorare e sudare per ciò in cui si crede: ora è giusto che si goda il successo, Mi auguro che possa alzare anche la Coppa Italia perché se lo merita, lui insieme a tutta la squadra".