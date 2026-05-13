ESCLUSIVA - Rocchi: "Lazio, sfrutta gli spazi! Noslin è l'uomo giusto"

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Marco Iorio/Image Sport

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - Questa sera, Lazio e Inter sono pronte a contendersi la conquista della Coppa Italia allo stadio Olimpico. Esattamente 17 anni fa, il 13 maggio 2009, i biancocelesti trionfavano ai calci di rigore nella finale disputata contro la Sampdoria, conquistando il primo trofeo dell'era Lotito. A sollevare al cielo quella coppa fu capitan Tommaso Rocchi che, in esclusiva ai microfoni di Lalaziosiamonoi.it, ha ricordato quella notte, per poi soffermarsi sullo scontro che vedrà la squadra di Sarri opposta ai nerazzurri di Chivu.

Nel 2009 eri il capitano della Lazio che trionfò in finale contro la Samp. Che ricordo hai di quel giorno e che emozione fu alzare al cielo la Coppa Italia?

“Ho un bel ricordo perché alzare quella coppa come primo trofeo è stato bello e importante, della partita un po’ meno, perché non giocavo dall’inizio ed ero un po’ arrabbiato. Poi siamo riusciti a vincere, nonostante abbia sbagliato pure il rigore. Tuttavia, ero stato determinante nella semifinale con la Juve in cui avevo fatto il gol vittoria e, quindi, è un bellissimo ricordo, anche perché era il mio primo trofeo in carriera”.

Nel 2013 passasti all’Inter appena pochi mesi prima della storica vittoria del 26 maggio. Ti è rimasta un po’ di amarezza per non aver preso parte a quel successo?

“Mi dispiace aver fatto metà anno e poi non aver avuto la possibilità di restare lì per vincere la finale e alzare la coppa. Purtroppo non c’erano più le condizioni. Non giocando mai e non essendo più preso in considerazini la scelta giusta è stata quella di cambiare”.

Torniamo al presente. Sulla carta l’Inter parte nettamente favorita. Dove può colpire la Lazio per far male ai nerazzurri?

“L’Inter chiaramente è favorita, ma è una partita secca, una finale. Conterà tanto l’atteggiamento, la determinazione la voglia di vincere e ottenere un risultato per conquistare il trofeo. Penso che la Lazio debba essere brava a difendersi e limitare le qualità offensive dell’Inter, e avere la forza di creare situazioni pericolose, sfruttando gli spazi. Credo che così la Lazio possa far bene”.

Noslin può essere l’uomo giusto per guidare l’attacco biancoceleste in finale?

“Noslin adesso sta facendo bene e penso che abbia anche trovato più fiducia e autostima, quindi giocando con più continuità si riesce a fare meglio. Ha caratteristiche da attaccante che attacca la profondità, gli spazi e in questo momento come centravanti può essere la soluzione migliore”.

L’eventuale vittoria della Coppa Italia basterebbe a salvare la stagione della Lazio?

“Il campionato è stato difficile, con diverse situazioni e problematiche. Adesso la Lazio sta finendo bene e vincere un trofeo sicuramente darebbe all’annata una situazione diversa. Vincere una competizione come la Coppa Italia è importante, nonostante poi il campionato possa chiudersi al nono o al decimo posto”.

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