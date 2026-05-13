Lazio, scatta l'ora di Gila: è la notte che vale un trofeo e (forse) il futuro
RASSEGNA STAMPA - Tutti gli occhi saranno puntati su Mario Gila. Quelli della Lazio, che vorrebbe blindarlo, e quelli delle big interessate al suo futuro, con Inter e Milan pronte a seguirlo da vicino in vista della prossima estate. A un anno dalla scadenza del contratto, la finale di Coppa Italia potrebbe diventare decisiva anche per il suo destino.
Nel frattempo la Lazio ha gestito il difensore spagnolo con estrema attenzione per averlo al meglio nella notte più importante della stagione. Prima il problema al tendine rotuleo del ginocchio sinistro, poi la distorsione alla caviglia rimediata nella semifinale di ritorno contro l’Atalanta: condizioni fisiche delicate che hanno portato Sarri e lo staff a dosarne minutaggio e presenze nelle ultime settimane.
Per Sarri Gila è indispensabile. Gran parte delle speranze biancocelesti passano dalla sua capacità di arginare un attacco devastante come quello nerazzurro, dopo le difficoltà mostrate sabato scorso contro Lautaro e Marcus. La finale richiederà una prestazione completamente diversa rispetto all’ultimo confronto di campionato.
La gestione del difensore è stata quasi chirurgica: diverse partite saltate in Serie A e impiego mirato soprattutto in Coppa Italia, con l’obiettivo di preservarne la condizione in vista del doppio confronto con l’Inter. Una programmazione totale, confermata anche dal messaggio pubblicato sui social dallo stesso Gila: “Il 13 maggio c’è una guerra”. Ora quel giorno è arrivato e le voci di mercato possono aspettare: prima c’è una finale che per la Lazio vale un’intera stagione.