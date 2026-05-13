Giancarlo Oddi, scomparsa la moglie Maria: il cordoglio della Lazio

13.05.2026 10:35 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Giancarlo Oddi, scomparsa la moglie Maria: il cordoglio della Lazio
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Lutto nel mondo Lazio: è scomparsa Maria, la moglie dell'ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi. Su X, la società ha espresso la sua vicinanza a uno degli eroi del primo scudetto del 1974. Di seguito il testo: "La S.S. Lazio esprime il proprio profondo cordoglio all'ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi per la scomparsa della moglie Maria".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.