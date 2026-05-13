Giancarlo Oddi, scomparsa la moglie Maria: il cordoglio della Lazio
13.05.2026 10:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Lutto nel mondo Lazio: è scomparsa Maria, la moglie dell'ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi. Su X, la società ha espresso la sua vicinanza a uno degli eroi del primo scudetto del 1974. Di seguito il testo: "La S.S. Lazio esprime il proprio profondo cordoglio all'ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi per la scomparsa della moglie Maria".
La S.S. Lazio esprime il proprio profondo cordoglio all'ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi per la scomparsa della moglie Maria pic.twitter.com/Aua0KCtAMK— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) May 13, 2026
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.