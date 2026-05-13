"La Lazio non la farà passare": Capello sulla Roma in Champions
RASSEGNA STAMPA - Si decide tutto per l'Europa. Le ultime due giornate saranno decisive per capire chi si qualificherà in Champions League. Al momento è sicura del posto solo l'Inter: le altre sono tutte in gioco, ovvero Roma, Napoli, Juventus, Milan e Como. Intervenuto ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Fabio Capello ha parlato del calendario di queste squadre soffermandosi soprattutto sul derby della Capitale che i giallorossi dovranno giocare contro la Lazio.
Di seguito le sue parole: "I calendari? Quello della Juve non è semplice, c’è anche il derby all’ultima. Il Milan ha l’ostacolo Genoa, che gioca senza preoccupazioni. Anche la Roma ha il derby, i laziali faranno di tutto pur di non far andare i cugini in Champions. Il Como ha il calendario più facile".