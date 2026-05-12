FORMELLO - Lazio, un dubbio per Sarri: Cataldi sfida Patric
FORMELLO - Chi gioca in regia, sembra essere questo il dubbio maggiore di Sarri alla vigilia della finale di Coppa Italia. Forse l’unico nella testa del tecnico, che stamattina ha avuto a disposizione l’intera rosa per la rifinitura anti-Inter. Cataldi si è riunito ai compagni dopo le settimane di stop per l’attacco influenzale e i fastidi muscolari. Si gioca il posto con Patric: a prescindere, è prevista una staffetta a gara in corso tra i due.
Rovella è il terzo più staccato, utilizzato nell’antipasto di campionato sabato, ma non ancora in condizione visto lo stop prolungato. Ballottaggio a due, quindi: a Bergamo, nella semifinale di ritorno, aveva iniziato lo spagnolo con Cataldi sganciato a gara in corso. Domani può succedere anche il contrario.
Tutte le altre scelte sono definite o quasi. Noslin centravanti con ai lati Isaksen (in vantaggio su Cancellieri) e Zaccagni. A centrocampo Basic e Taylor mezzali. In difesa imprescindibile la coppia Gila-Romagnoli, così come non ci sono interrogativi sull’utilizzo di Marusic e Tavares come terzini titolari. Motta tra i pali per diventare definitivamente l’eroe biancoceleste di Coppa.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Gigot, Provstgaard, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Rovella, Dele-Bashiru, Belahyane, Cancellieri, Pedro, Przyborek, Ratkov, Maldini. All.: Sarri.