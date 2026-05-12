Lazio, Zaccagni a Radio TV Serie A: "Siamo orgogliosi del percorso fatto"

Ospite ai microfoni di Radio TV Serie A, Mattia Zaccagni ha parlato dell'imminente finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Queste le sue parole: "Sono assolutamente orgoglioso. Abbiamo fatto un bellissimo percorso, ci meritiamo questa finale e ce la dobbiamo godere a pieno".

"È stato un anno difficile sotto tanti punti di vista, sia personale che a livello di squadra. Domani, però c'è la possibilità di fare una grande cosa e di svoltare questa stagione. Quindi siamo contenti di avere questa chance".

"La sconfitta in campionato contro l'Inter? Quello che è alle spalle conta relativamente. Siamo concentrati, sappiamo cosa fare. Sappiamo di affrontare la squadra più forte del campionato, ma siamo carichi e fiduciosi".

"Quando fai un percorso del genere, vuol dire che c'è una base solida e la mentalità giusta. Purtroppo in campionato non abbiamo fatto il percorso sperato, però non è tutto da buttar via. Siamo comunque molto contenti del percorso fatto".