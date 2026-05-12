Inter, Lautaro a Mediaset: "Vogliamo la coppa. La Lazio è organizzata e..."

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia della finale di Coppa Italia, Lautaro Martinez ha presentato la sfida tra Lazio e Inter. Ecco di seguito le parole del capitano nerazzurro:

"Sono due anni che non siamo riusciti a vincere questa competizione o ad arrivare fino in fondo. Quest'anno abbiamo fatto un ottimo lavoro, la finale è meritata. Domani gara difficile, la Lazio è molto organizzata e ha giocatori di valore. Ora prepareremo gli ultimi dettagli per affrontarla nel migliore dei modi. Scudetto dà consapevolezza o appagamento? Abbiamo lavorato tanto per arrivare qui, è importante, questa è un'altra competizione, una gara secca, dobbiamo essere pronti e cercheremo di fare del nostro meglio per vincerla. Come sto? Sto bene, la parttia con il Parma non ero al meglio ma quella settimana mi ha dato tanto, abbiamo preparato la gara e spero di fare una grande prestazione. Le parole di Sarri sull'attacco? Siamo una squadra equilibrata, sappiamo cosa fare in tutti i reparti. Doppietta Campionato-Coppa? Manca da tanto, siamo preparati, sarà importante. Vogliamo alzare un altro trofeo".