Lazio, Sarri vuole vincere la Coppa Italia per i tifosi: le sue parole
Intervenuto in conferenza stampa pre-partita alla vigilia di Lazio - Inter, finale di Coppa Italia che si giocherà domani sera all'Olimpico, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato della possibilità di alzare il suo primo trofeo con da allenatore della Lazio. Di seguito le sue parole.
"Io ne ho già perse due a livello nazionale di coppe, in Italia e soprattutto in Inghilterra al settimo rigore, contro il Manchester City. Avevamo fatto qualcosa in più in quella gara, quello è un grande rimpianto. Questo è un trofeo, deve essere per i giocatori e per il pubblico, vogliamo dare una soddisfazione. Anche per loro non venire allo stadio è stato faticoso. Penso di avere una carriera lunga alle spalle, non mi cambia la vita. Ma sarebbe bello dare una soddisfazione ai ragazzi e ai tifosi".