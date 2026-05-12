Coppa Italia, Lazio al Quirinale. Simonelli: "Entrambe avete scritto una pagina importante del torneo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche il presidente della Serie A Ezio Simonelli ha preso la parola durante la visita di Lazio e Inter al Quirinale in occasione della finale di Coppa Italia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Grande emozione essere qui. Dal 2008 si disputa a Roma la finale, è un evento iconico. È un onore per tutti noi. Invito e un augurio per averla in finale anche il prossimo anno. Il calcio è un linguaggio che trasmette emozioni e valori. In questo contesto la finale di domani si conferma un evento attento. Grande attenzione all’inclusione: non vedenti, non udenti daremo delle magliette con dei sensori. Quest’anno abbiamo aggiunto i daltonici: daremo degli occhiali per aiutarli".

"Il traguardo è stato raggiunto con dedizione, talento, sacrificio, in finale sarete protagonisti di un momento di grande valore educativo, avrete rispetto onorando i valori del calcio. Al termine della partita ci sarà un vincitore: entrambe avete comunque scritto una pagina importante di questa competizione. Il nostro applauso sarà per tutti. Il significato più profondo dello sport non è solo per la vittoria, ma anche per il percorso di essere arrivati in finale. Mattarella è un riferimento prezioso".

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.