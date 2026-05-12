La Lega Serie A fa ricorso al Tar: è scontro sull'orario del derby

12.05.2026 14:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
La Lega Serie A fa ricorso al Tar: è scontro sull'orario del derby
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Dopo la decisione della Prefettura di far giocare il derby della Capitale lunedì alle 20:45 (come le altre gare per le squadre in corsa per l'Europa, ovvero Pisa - Napoli, Como - Parma, Genoa - Milan e Juventus - Fiorentina), invece di domenica alle 12:30 come inizialmente stabilito, la Lega Serie A ha fatto ricorso al Tar per confermare il primo orario. A riportarlo è il giornalista Giovanni Capuano su X.