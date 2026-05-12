La Lega Serie A fa ricorso al Tar: è scontro sull'orario del derby
12.05.2026 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Dopo la decisione della Prefettura di far giocare il derby della Capitale lunedì alle 20:45 (come le altre gare per le squadre in corsa per l'Europa, ovvero Pisa - Napoli, Como - Parma, Genoa - Milan e Juventus - Fiorentina), invece di domenica alle 12:30 come inizialmente stabilito, la Lega Serie A ha fatto ricorso al Tar per confermare il primo orario. A riportarlo è il giornalista Giovanni Capuano su X.
Scontro senza precedenti: la Lega Calcio Serie A ricorre al Tar contro la decisione del Prefetto di Roma di disporre lo slittamento a lunedì 18 maggio di #RomaLazio (e di mezza giornata di campionato).https://t.co/Zlj6gxXkA6— Giovanni Capuano (@capuanogio) May 12, 2026